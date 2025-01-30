以媒：包括5泰國人質在內　哈馬斯新一輪分兩天釋放11人質

《以色列時報》1月29日報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，已收到哈馬斯提供的新一輪釋放人質名單，預定30日會有8人獲釋，當中包括5名泰國人；另有3名男性人質將於2月1日釋放。



《以色列時報》報道，作為30日釋放3名以色列人質的回報，以色列將釋放110名巴勒斯坦囚犯。至於5名泰國人質，以色列不會因此額外釋放囚犯，因為相關釋放是哈馬斯和泰國政府之間單獨協調的結果。

報道指出，29歲女人質Arbel Yehoud、 19歲女人質Agam Berger，以及80歲男人質Gadi Mozes 會於30日獲釋。

內塔尼亞胡晤特朗普中東特使

至於以色列關切的平民Shiri Bibas，以及她的一對年幼兒子狀況。消息指出，以色列已要求哈馬斯說明。

另外，內塔尼亞胡29日與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會面。內塔尼亞胡辦公室暫未提供會面細節，據指威特科夫稍早時候曾到加沙視察。