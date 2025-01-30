瑞典伊拉克籍男子前年涉焚燒可蘭經被起訴　法院裁決前夕遭槍殺

瑞典一份於1月30日發布的法庭文件顯示，伊拉克難民、反穆斯林的倡議者穆米卡（Salwan Momika）和另一名男子當日原本要為前年在示威中焚燒《可蘭經》而出庭接受法庭判決，然而他在29日晚於家中被槍殺。法院隨後宣布將押後裁決時間至2月3日。



路透社和法媒30日報道，警方在一份聲明中表示，他們此前接到警報稱，穆米卡居住的南泰利耶市（Sodertalje）發生一宗室內槍擊事件。

當警方到達現場時，發現一名男子中槍倒地，並隨即將該男子送往醫院。警方確認傷者已經死亡，並開始以謀殺方向作調查。

路透社引述瑞典媒體報道稱，穆米卡被槍殺時似乎正在TikTok上直播，一直到警方抵達後，一名警員拿起手機結束直播。

網上流傳穆米卡被槍殺時，在TikTok上進行直播的影片

瑞典首都斯德哥爾摩一間法院原定於30日，以「煽動針對種族或民族群體的罪行」為由，對穆米卡和另一名男子進行刑事審判。

法院為推遲裁決日期作解釋時稱，因為穆米卡已經去世，因此法院需要更多時間作出適當的調整。

2023年9月3日，反穆斯林活動人士、伊拉克難民穆米卡（Salwan Momika）在瑞典馬爾默的街道上步行。（Reuters）

瑞典等國家2023年出現反穆斯林示威，穆米卡當年9月3日在瑞典馬爾默（Malmö ）的示威中焚燒可蘭經，一度與反對者爆發衝突，事件中有15人被捕。