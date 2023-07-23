燒可蘭經風波｜丹媒稱有人燒可蘭經　伊拉克示威者圖闖丹麥大使館

伊拉克首都巴格達（Baghdad）7月22日約有1,000名示威者在「綠區」聚集，他們試圖闖進丹麥駐伊拉克大使館。卡媒22日稱，丹媒指有人21日在伊拉克駐丹麥大使館外焚燒《可蘭經》，伊拉克示威者抗議。



半島電視台（Al Jazeera）22日引述丹媒稱，極右翼、極端民族主義團體Danske Patrioter於21日在伊拉克駐哥本哈根大使館前焚燒《可蘭經》以及伊拉克國旗，並在Facebook上直播這行動。

約有1,000名示威者22日在伊拉克政府大樓與外國使館的所在地，即巴格達「綠區」聚集，有人試圖闖進丹麥駐伊拉克大使館。伊拉克安全部隊封鎖通往「綠區」的大橋，阻止抗議者到達丹麥大使館。

半島電視台22日稱，示威者從伊拉克各地抵達巴格達，高叫口號、抗議褻瀆《可蘭經》的行為，他們高舉《可蘭經》以及伊拉克國旗。路透社22日引述政府消息人士稱，伊拉克安全部隊施放催淚氣體驅散示威者。

伊拉克外交部22日發聲明強烈譴責在伊拉克駐丹麥大使館外發生的侮辱《可蘭經》和伊拉克國旗事件。伊方促請國際社會對這些侵犯世界各地社會和平與共存的暴行，採取緊急和負責任的立場。