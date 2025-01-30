墨西哥總統：將致函Google　詢問其「墨西哥灣」改名決定

據《國會山報》（The Hill）報道，當地時間1月29日，墨西哥總統欣鮑姆表示，墨西哥將致函谷歌，詢問其將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）的決定。



《國會山報》引述半島電視台（Al Jazeera）的報道指，欣鮑姆在當地時間1月29日的新聞發佈會上指出，國際海域的名稱，只有國際組織可以改變，而非單個國家，「因此，我們今天將這封信寄給谷歌」。

1月20日，特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署了一項名為《恢復彰顯美國偉大的命名》(Restoring Names That Honor American Greatness）的行政命令，將「墨西哥灣」改名為「美國灣」，並將美國最高峰、位於阿拉斯加的「迪納利峰」（Denali）重新命名為「麥金利山」（Mount McKinley）。

2025年1月23日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）手持已簽署有關人工智能的行政命令。（Reuters）

21日，欣鮑姆回應稱，「對我們來說，它仍然是墨西哥灣，對全世界來說，它仍然是墨西哥灣」。

2025年1月21日，墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）參觀位於墨西哥城的國家宮殿。（Reuters）

當地時間27日，谷歌表示，一旦美國地理名稱系統更新，它計劃將「墨西哥灣」的名稱改為「美國灣」。

報道指出，根據這些變化，墨西哥的谷歌地圖將只顯示「墨西哥灣」，而美國和墨西哥以外地區的谷歌地圖將同時顯示兩個名稱。

英國《衛報》稱，目前尚無關於海域命名的正式國際協議或議定書，也沒有任何國際機構對海域名稱擁有最終決定權。在美國將「墨西哥灣」更名為「美國灣」後，其它國家完全不必仿效此舉。

本文獲《觀察者網》授權轉載

