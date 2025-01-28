美國單日拘近千名無證移民　墨西哥已接收逾4000名被遣返者

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後即大力逮捕及驅逐非法移民，單日逮捕近千人。墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）1月27日表示，自美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於1月20日就職以來，墨西哥已接收4,094名被美國驅逐出境的移民，其中大多數是墨西哥公民。



圖為2025年1月26日，墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez）已建造臨時收容區，以準備安置被美國驅逐的移民。（Reuters）

欣鮑姆表示，墨西哥與美國在遣返問題上有協調機制，曾先後與特朗普政府，然後是與剛卸任的拜登（Joe Biden）政府協調，墨西哥要求尊重人權。

欣鮑姆表示，剛過去的周末有4架載有被遣返者的飛機抵達。但她指出，過去也發生過這種情況，強調被驅逐出境的人數「並沒有持續增加」。

2025年1月26日，美國亞利桑那州，圖為ICE在當地拘捕被定罪的移民。（Reuters）

另外，美國移民及海關執法局（ICE）公布，聯邦部門26日在全國多地執行的突擊行動，逮捕956人非法移民，當中554人被拘留。當日當局將芝加哥加入打擊行動範圍，且行動聯合聯邦調查局（FBI）、緝毒局（DEA）、煙酒火器和爆炸物管理局（ATF）等單位進行。