Telegram創辦人：美國教育體系若不變　中國科技主導地位不可避免

Telegram創始人杜羅夫（Pavel Durov）表示，如果美國的中等教育體系不進行徹底改革，中國在科技領域的主導地位將不可避免。



杜羅夫指出，在中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）取得成功之後，許多人對中國在人工智能領域如此迅速地趕上美國感到驚訝。杜羅夫表示，中國的進步可以通過其中等教育體系的結構來解釋，該體系在培養數學和自然科學領域的傑出專家方面優於西方。

杜羅夫認為，中國的教育體系鼓勵學生之間的激烈競爭。他補充道，相比之下，大多數西方學校通過禁止公開公布學生成績和排名來限制競爭。他特別強調，如果美國的中等教育體系不做出改變，中國將在科技領域佔據主導地位。

杜羅夫在其Telegram頻道中寫道：「現實與善意的學校政策不同，有公開的評估和排名……證明DeepSeek優越性的人工智能基準就是這樣一種公開排名。這類排名越來越多。如果美國的中等教育體系不進行徹底改革，中國在科技領域的主導地位將日益增強是不可避免的。」

近日，中國一家名為DeepSeek的AI企業迅速崛起，該公司自主研發的大模型DeepSeek-R1在多項國際評測中表現優異，其基準測試已經升至全類別大模型第三，備受國內外市場青睞。據悉，這款聊天機械人的研發成本約為600萬美元，僅為ChatGPT開發費用的百分之一。

當地時間1月27日晚，美國總統特朗普在佛羅里達州邁阿密發表講話時稱，DeepSeek的出現「給美國相關產業敲響了警鐘」，美國「需要集中精力贏得競爭」。特朗普同時表示，他認為，DeepSeek的模型高效且經濟，其出現是一種積極的發展。