澳洲著名景點大洋路發生車禍 中國公民2死3傷
撰文：羅保熙
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中國官方通報，兩名中國公民在澳洲一宗車禍中遇難。中國駐墨爾本總領事館1月31日在官方微信公眾號上通報，澳洲著名景點大洋路在除夕星期二（1月28日）當天，發生兩車迎面相撞的嚴重交通事故，造成兩名中國公民遇難，三名中國公民受傷。
據澳媒報導，事發地點位於維多利亞州著名的十二使徒（Twelve Apostles）海岸風景區附近王子鎮（Princetown）的大洋路（Great Ocean Rd）。
總領事館對此高度重視，立即啟動應急機制，第一時間向維多利亞州警方核實情況，並迅速與有關家屬取得聯繫，並協助他們與醫院和警方進行溝通。
總領事房新文昨日前往醫院，看望傷者並向遇難者家屬表示慰問。總領館目前正持續跟蹤事件進展，全力妥善處理有關後續事宜。使館又提醒當地公民注意交通安全，指維多利亞州道路彎曲起伏，部分路段路況不佳，駕駛習慣、交通規則和國內差異較大，交通安全風險不容忽視。
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