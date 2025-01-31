彭博﹕美國防部官員為用DeepSeek　疑曾將辦工電腦連接中國伺服器

中國AI人工智能公司DeepSeek推出的新模型DeepSeek-R1，備受全球關注的同時，也引起美國的憂慮。美媒1月31日引述消息人士稱，美國國防部的資訊部門周二晚以安全考慮為由，屏蔽了對DeepSeek的訪問。不過在封鎖實施前，國防部官員已使用DeepSeek至少兩天，甚至為此曾把辦工電腦連接到中國伺服器。



彭博社引述消息人士指，DeepSeek的私隱政策規定，它會將用戶資料儲存在位於中國的伺服器上，並根據中國法律管理相關資訊。美國防部對該部門員工使用DeepSeek一事感到擔憂，因此採取屏蔽訪問的措施。

知情人士透露，美國軍方人員從2024年秋季開始已在辦工電腦下載較早版本的DeepSeek，不過當時卻沒有引起國防部安全部門的擔憂。在DeepSeek最新版本獲外界關注後，軍方才開始重視這一發展。

路透社這張攝於2025年1月29日的設計圖片中，可以看到中國AI公司Deepseek的標誌，其背後則有一面中國國旗和美國國旗。（Reuters）

不過報道引述人工智能平台Ask Sage創始人兼行政總裁蔡蘭（Nicolas Chaillan）稱，國防部人員此前皆是透過獲國防部授權的Ask Sage以使用DeepSeek，而該平台並不會直接將他們連接到中國伺服器。