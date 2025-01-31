日本擬推半導體出口管制　中方：或損經貿關係、促及時糾正

日本政府1月31日宣布擬對十餘種半導體相關物項實施出口管制，並將多家中國企業列入「最終用戶清單」等。中國商務部新聞發言人同日表示，此舉或損害雙方經貿關係，促日本及時糾正。



發言人表示：「當前，日方相關措施正在面向社會公眾徵求意見。我們希望日方聽取業界理性聲音，從維護國際經貿規則及中日經貿合作大局出發，及時糾正相關做法，避免有關措施阻礙中日兩國經貿關係健康發展，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。」

圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters）

發言人還稱：「一段時間以來，個別國家泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國半導體等產業實施制裁打壓。日方擬實施的出口管制措施，將影響產業鏈供應鏈安全穩定，干擾企業間正常商業往來，損害兩國企業利益。」