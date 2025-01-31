多國跟進設限DeepSeek　美議員籲收緊Nvidia芯片供應並點名新加坡

中國初創科技公司DeepSeek推出的人工智能（AI）模型早前全球矚目，多個國家開始跟進設限，其中意大利和愛爾蘭數據保護部門已要求DeepSeek提供有關其使用個人數據的資訊，而DeepSeek應用程式在意大利的Google Play和蘋果應用商店（App Store）均已無法下載。



日本內閣官房長官林芳正對此表示，日方尚未確定特別的應對方針，「我們將密切關注AI相關國際發展動向，並採取妥善應對措施。在推動技術創新的同時，應對潛在風險也至關重要。」

另外，美國有議員向國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）致函，要求收緊英偉達（Nvidia）特供給中國的H20晶片，並點名新加坡應打擊晶片流向中國。

新加坡：圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty Images）

信中提到， DeepSeek的模型大量使用了英偉達H800晶片，該晶片不在美國出口管制範圍內。因此請求審查對英偉達H20等高精晶片的出口管制、 同時打擊專門設計用於AI推理（而非僅用於訓練）的晶片，強調美國必須經常更新出口管制，以確保中國不會利用監管漏洞來推進AI野心。

據英偉達最近的季度報表顯示，其收入有22%來自新加坡；英偉達透露，運往新加坡的晶片大部分最後流向新加坡以外的用戶。信中指若新加坡等國不願意打擊經過其領土轉往中國的貨運，則應遵守嚴格的許可要求。