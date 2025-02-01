美國運送病人飛機費城墜毀　波及地面汽車建築物　最少6人喪生

美國費城1月31日晚上發生小型飛機墜毀意外，當地傳媒指至少6人喪生。這亦是繼29日華盛頓列根機場發生小型客機與美軍黑鷹直升機空中相撞後，當地再發生嚴重空難。



事發於當地時間周五（1月31日）晚上6時左右，一架用於運送病人的小型飛機在費城東北部墜毀，意外現場距離主要用於商務及包機的費城東北機場不足4.8公里。霍士新聞指飛機上載有2名機師、2名醫生及1名病人和1名家屬。不過聯邦航空管理局（FAA）初時表示飛機上只有2人，其後上調至6人。

美國費城一架小型飛機1月31日晚上墜毀，波及地面建築物及汽車。網上流傳的片段顯示，事發後現場發生火災，疑似飛機殘骸散落一地。（X/@RAWSALERTS 片段截圖）

路透社引述《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）報道，飛機墜毀後爆炸，至少1間房屋及多架汽車起火。當地緊急事件應對部門在社交平台證實發生「重大意外」，但未有透露細節。

聯邦航空管理局的聲明指，涉事的小型飛機型號為龐巴迪（Bombardier） Learjet 55，原本正前往密蘇里州（Missouri）的春田-布蘭森國家機場（Springfield-Branson National Airport），當局將會與美國國家運輸安全委員會（NTSB）調查事件。

Jet Rescue Air Ambulance其後證實肇事飛機屬該組織所有，發言人表示當時機上載有一名剛在費城接受治療的小孩，原定經密蘇里州返回墨西哥。而機上6人全部都是墨西哥籍，並指機師擁有豐富飛行經驗，機組人員都經過嚴格訓練。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台Truth Social發聲明，稱對事件造成更多無辜人失去性命感到悲痛，同時感謝救援人員的付出。副總統萬斯（JD Vance）則向受影響人士和家屬表達慰問。

根據社交平台流傳的片段顯示，飛機墜落後，隨即引起巨大爆炸，並產生大量濃煙。另一條片段則見到，事發後一條馬路有多處起火，亦見到飛機殘骸碎片佈滿一地。

美國費城一架小型飛機1月31日在費城墜毀及爆炸，波及地面建築物和汽車。有飛機碎片散落地上，由圖片可見，機身印有象徵救援人員的「生命之星」標誌。（Reuters）

費城州長Josh Shapiro表示團隊正與當地官員及救援部門聯絡，承諾州政府會就事件提供一切協助。交通部長達菲（Sean Duffy）則表示正留意事情發展，亦會到聯邦航空管理局了解更多消息。