美國空難撞擊瞬間曝光　專家：直升機未與客機保持能見間隔｜有片

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚上發生嚴重空難。一架美軍UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞，民航機其後墜河。從網上的影片可以看見直升機與飛機相撞的瞬間。有航空專家表示，調查人員必須釐清黑鷹直升機為何沒有按照空中交通管制員的指令，與民航客機保持「能見間隔」（visual separation）。



從網上影片可見，黑鷹直升機與美國航空客機相撞的瞬間：

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，澳洲民航安全局專家Tony Stanton表示，「很明顯，從兩架飛機的飛行路徑和無線電通訊來看，黑鷹直升機被要求與AA5342航班保持能見間隔。這是基於某種原因，而我們並不知道是什麼原因。」

「如果我是調查員會想研究的領域，是甚麼原因導致黑鷹直升機的機組人員沒有遵守指令（保持能見間隔）。」

Tony Stanton補充道，與許多其他空中交通管制塔（Air Traffic Control Tower）不同，華盛頓空中交通管制塔（Washington Tower）有兩條可用於與空中飛機通訊的無線電頻道，一個頻道可用於旋翼直升機，另一個頻道可用於其他客機。

「因此在這種情況下，黑鷹直升機能夠通過一個頻道與控制塔通話，而AA5342航班可以同時透過另一個頻道上與控制塔通話。」Tony Stanton認為，意外的成因可能是由於兩位機師之間對各自的狀態意識（situational awareness，意指對所在時間和空間的環境元素及事件的感知）出現障礙。