美國華盛頓空難｜客機墜毀前急右傾　目擊者：底部冒出一串火花

美國航空64人航班撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入華盛頓特區附近的波多馬克河（Potomac River），當局仍在全力搜救中。一名目擊者表示，他看見客機突然異常右傾「超過90度」之後，機身底部冒出「一串火花」，隨後又回歸黑暗。



2025年1月29日，美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近晚上發生撞機意外，一架軍用直升機與一架地方客機相撞後墜毀波多馬克河（Potomac River）。圖為緊急服務人員在墜機地點附近聚集。（Reuters）

美國航空64人航班撞上美軍黑鷹直升機，雙雙墜入華盛頓特區附近的波多馬克河（Potomac River），當局仍在全力搜救中。（Reuters）

目擊者舒爾曼（Ari Schulman）行經喬治華盛頓紀念公路（George Washington Parkway），一邊開車回家，一邊欣賞飛機起降：

「我起初看見那架飛機時，它看起來很好、很正常。它正準備飛向地面，距離水面或許有120英尺（約36米）。它看起來像是一架相對較小，但仍屬於正常尺寸的飛機。」



未料，3秒鐘過後，飛機「一直向右傾斜……超過90度。我可以看到它的底部……下方有一串火花」。但在那之後，一切又回歸黑暗。

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舒爾曼表示，今晚天色非常非常黑暗：「任何沒有被照亮的東西，你都看不到。所以，我沒有看到另一架飛機，但我看到客機以『一架飛機不應該的角度』傾斜，而我看到火花四射。」一切都非常發生得非常迅速：

「我沒有看到飛機撞上地面，沒有看到火焰、爆炸、煙霧或緊急燈號，時間太短了。」



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華盛頓特區38歲居民伊斯梅爾（Abadi Ismail）表示，美東時間晚上8時50分左右，「我聽到2聲不尋常的撞擊聲，這是以前從未聽過的」，他立刻衝到窗前，但：

「只看到一點點煙霧。」



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