普京稱不排除談判　但指澤連斯基是「非法」總統無權代烏克蘭簽字

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）1月28日受訪時稱，在未來與烏克蘭的可能談判中，俄國將達成符合自身利益的結果。他又稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）是「非法」總統，無權代表烏克蘭與俄羅斯簽署任何文件。澤倫連基反駁斥普京質疑其職務合法性的言論，又指對方害怕談判並試圖延長戰爭。



圖為2025年1月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄國城市Togliatti，參觀 AvtoVaz汽車廠。（Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS ）

普京強調，俄方不反對與烏克蘭的任何人進行談判，但最終簽署文件將是一個非常嚴肅的問題，應該確保俄羅斯和烏克蘭長期安全。他表示，俄羅斯與烏克蘭簽署的文件不能出現任何紕漏，一切都必須非常精確。

普京認為，根據烏克蘭憲法，烏克蘭總統即使是在國家處於戰時狀態，也無權延長自己的任期，只有烏克蘭議會有權延長總統的任期，因此澤連斯基是「非法」總統。

普京又稱，澤連斯基此前已簽署禁止與俄羅斯談判的法令，除非烏克蘭方面取消法令，即便現在開展談判也將是非法的。

圖為2025年1月27日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在波蘭出席奧斯威辛集中營（Auschwitz-Birkenau）納解放80周年的紀念活動。（Reuters）

他認為，烏克蘭如有意談判，可以找到取消該法令的合法途徑。根據烏克蘭憲法，這項工作可以由烏克蘭議會主席來完成，但目前沒有看到烏方有相關意願。

澤連斯基於2019年5月就任烏克蘭總統，任期原定至2024年5月。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，烏克蘭因國家進入戰時狀態，未如期舉行原定於2024年3月的新一屆大選。

烏克蘭當局表示，澤連斯基仍然是合法總統，理由是自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，戒嚴令持續生效。