美國空難揭機場客量遠超設計量　全國90%空中交通管制設施缺人手

美國華盛頓列根機場附近1月29日晚上發生空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空子公司美鷹航空（American Eagle）、編號AA5342的內陸客機在空中相撞，飛機墜到河中，67人死亡。這次空難使得當地機場潛藏的問題也成為焦點，包括列根機場客量遠超原先設計量，另有美媒指出，全國90%空中交通管制設施有人手短缺問題。



2025年1月30日，美國維珍尼亞州（Virginia）阿靈頓郡（Arlington）列根華盛頓機場附近的波多馬克河中（Potomac River）評估墜毀飛機的殘骸。一架從堪薩斯州（Kansas）起飛的美國航空公司客機同日在接近列根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington Airport）時與一架美軍黑鷹直升機相撞。（Getty）

華盛頓列根機場是美國極繁忙機場之一，其空域擠滿客機和軍用飛機。該機場每日平均有819班機升降，據《紐約郵報》統計，這是全美國機場之中最高。

美國全國廣播公司（NBC）指，列根機場原先預計的每年客量為1500萬人次，但現在每年客量達到約2500萬人次，多年來機場官員和議員都有討論空中交通安全會否受到客量急劇增長影響。

美媒之前也報道，列根機場過去三年內已接獲至少3宗幾乎撞機的報告，甚至在空難前一天，該機場有客機因直升機靠近而一度須中止降落。

2025年1月30日，一架美鷹航空的飛機從美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）出發。（Reuters）

在這次空難中，除了黑鷹直升機是否偏離核准航道成為調查重點，機場空中控制塔的人手問題也引起關注，美國聯邦航空管理局（FAA）初步調查揭露，由於人手不足，當時負責空中交通管制的控制塔人員同時承擔兩個人的工作。

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《紐約時報》更指出，在全國313個空中交通管制設施中，包括控制塔在內的285個設施都出現人手不足情況，低於FAA與工會設定的水準，即佔全國設施逾90%，其中73個設施人手極度短缺，出現至少四分之一勞動力短缺。