美國務卿魯比奧抵巴拿馬進行訪問　料將參觀運河及晤總統穆利諾

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）上周六（1日）抵達巴拿馬，展開訪問中美州5國的行程。半島電視台（Al Jazeera TV）同日報道稱，預料他將於周日參觀巴拿馬運河並會見巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）。



報道稱，多次揚言要重奪巴拿馬運河的美國總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）於上周五表示，巴拿馬雖已提出很多方案，但他認為收回運河是最合適的決定。他向記者稱：「魯比奧將前往（巴拿馬）與負責的人作討論。」

2025年2月1日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）抵達位於巴拿馬Pacifico地區的國際機場，並獲巴拿馬外交部長阿查（Javier Martinez-Acha）和臨時代理大使巴雷特（John Barrett）接見。（Reuters）

魯比奧此前受訪時，已明確表示他將會向巴拿馬明確表示特朗普的意圖，並與對方討論相關議題，又指收回運河是出於國家安全利益考量；穆利諾則強調，不會與美方就巴拿馬運河擁有權進行任何談判。

報道引述分析稱，儘管穆利諾拒絕就擁有權談判，但巴拿馬也有可能作出妥協，包括把運河兩端的克里斯托瓦爾港口（Cristobal）和巴爾博亞港口（Balboa）營運權從香港長和集團旗下子公司手中奪走。