中居正廣退出演藝圈後「全程閉關」　傳「一女性密友」24小時陪伴

52歲日本男星中居正廣近日捲入桃色醜聞，爆出與女子在密室單獨飲酒時發生嚴重問題，支付高達9千萬日圓（約港幣470萬元）的和解費。他於1月23日宣布退出演藝圈後，日媒曝他相當憔悴，已經1個月沒出門。一位2017年與他傳過緋聞的美女舞者，也24小時陪在他的身旁。



《NEWS POST SEVEN》報道，中居正廣去年12月爆出桃色醜聞後，事件持續延燒，甚至爆出富士電視台「性朝貢」事件，儼然已成為社會問題。富士電視台1月27日舉行記者會，宣布社長港浩一和會長嘉納修治辭職，刷新體制。

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事件爆發後，中居正廣失去所有代言和節目，宣布退出演藝圈。知情人士透露，中居正廣茫然自失，已將近一個月沒有出門。「他相當憔悴，大家必須隨時盯着他。如果拋下他不管，難保他會做出甚麼行為」。

即使中居捲入性醜聞，一名女密友依然陪伴在他身邊，不離不棄。該女密友過去曾為安室奈美惠和KinKi Kids等藝人擔任伴舞。她2009年幫忙為SMAP編舞時與中居相識，據傳兩人於2011年開始交往，但兩人的關係2017年遭媒體曝光後，2019年爆出分手消息。

根據《女性SEVEN》2017年報道，該女子是日本知名舞者與編舞家武田舞香。報道指出，中居的親朋好友已把武田視為中居的「公認伴侶」。知情人士透露，中居正廣在演藝圈的知心好友不多，他的經紀公司員工也已經離開。「儘管她也因醜聞受到打擊，但仍在中居面臨龐大精神壓力的情況下無私地支持他」。

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