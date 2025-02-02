韓廉航頻出事　搭乘人數減近一成　有人寧多花3倍錢改搭傳統航空

韓國廉價航空公司（LCC）近日意外頻傳，濟州航空客機2024年12月降落時發生重大事故，導致179人死亡、2人受傷；釜山航空1月28日晚間在釜山金海機場起火燃燒，7人輕傷。韓媒指出，接連的意外使當地民眾對於搭乘廉航感到不安，寧願多花3倍價錢訂傳統航空的機票。



《中央日報》報道，濟州航空空難發生一個月後，釜山金海機場再次爆發釜山航空火災事故，再次點燃韓國人民對廉航的不安。一名29歲韓國男子表示，他原本打算以3萬3千韓元（約港幣180元）的價格購買前往濟州島的廉航特價單程機票，但在女友勸說下，最終選擇韓亞航空單程10萬韓元（約港幣540元）的機票。

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報道指出，看到廉航接連出狀況，許多韓國人出遊時改選傳統航班。濟州航空去年12月發生意外後，調查報告顯示該航空存在「對人員比例而言運航次數過多」和「維修不良」等問題，而釜山航空班機在起火前48小時內執行17次航班，使得民眾對廉航更加不安。

一名準備前往香港旅行的26歲女大學生表示，同行友人不敢搭韓國廉航，他們最後選擇預訂香港的廉航。儘管該航空公司評價不佳、還需額外支付行李費用、必須多付10萬韓元，但考量到韓國國內廉航意外頻傳，只能出此下策。

韓國國土交通部的數據顯示，自濟州航空事故以來，韓國6家主要LCC的旅客人數從去年12月23至29日的135萬6520人，在1月初減少為115萬900人。雖然1月中旬略有回升，但仍較事故發生當週減少約9.06%，其中濟州航空旅客數更是大幅減少26.64%。專家預估，考慮到釜山航空火災帶來的不安心理，旅客人數恐進一步下滑。

航空事故雖然發生機率低，但一旦發生將造成重大傷亡，社會影響深遠。仁荷工業專門大學航空經營學科教授李輝映強調，徹底制定防範措施是恢復民眾對LCC信任的關鍵，建議加強航空維修和乘客安全相關標準。他預測民眾的不安情緒至少會持續半年之久。

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