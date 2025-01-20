中居正廣涉性侵｜受害女否認收9000萬日圓　一原因避提實際金額

日本綜藝天王中居正廣近期爆出嚴重性醜聞，疑對富士電視台女員工性侵，造成對方身體、心靈極大創傷，傳出付了9000萬日圓和解金，事件引發軒然大波，不過事隔1個多月，被害人透過媒體發聲，強調需要澄清一件事，「我沒有拿那麼多錢」並表示自己受到的傷害這輩子都無法消失，也回不去過去的人生，「我不希望這個世界變成只要付錢就能當作一切沒發生」。



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據日媒《週刊POST》報導，2023年6月1名富士電視台女員工被製作人約去參加聚餐，除了中居正廣之外的人全臨時缺席，被害女子只好獨自前往聚會地點，沒想到就被迫發生不合意的性行為，後來雙方透過律師協商，中居正廣支付9000萬日圓和解，事件曝光後雖然主流媒體沒有報導，但都一一跟他切割。

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有部分酸民批評該女子獅子大開口，八卦周刊找上被害者，她表示：

「我不能吐露事件的內容，但錯誤的消息傳得沸沸揚揚，無論如何我都想澄清，突然冒出9千萬這個金額，讓我嚇了一大跳也很困擾。我從來沒有跟認識的人提及和解金，究竟這個金額是從哪裡傳出來的，實在令人匪夷所思…我並沒有拿那麼多錢。」



因為有簽保密協定，該女子無法透露實際數字，中居正廣的的事務所也表示須遵守保密義務、無法回答。

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