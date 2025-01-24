男星「希望中居正廣不要引退」盼加害者能獲救助　火速刪文道歉

中居正廣捲性醜聞風波持續燒，昨（23）他宣布退出演藝圈，男星要潤隨後發文「希望他不要引退」，雖未寫明是講誰，但外界直覺講得就是中居正廣，引起軒然大波，他火速刪文並道歉，表示自己衝動行事：「真的很抱歉。」



要潤表示和中居正廣有私交。（IG@jun_kaname_official）

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要潤表示和中居正廣有私交：「我希望他不要引退。」並寫道：「私下相處時，他比工作時更具人格魅力，作為明星的存在感也更為強烈。在我眼中，他就是這樣的人。」他還提到：

「引退並不能解決任何問題，若透過法律裁決，罪行得到償還，卻社會地位同儕壓力被抹除的話，那麼法律的存在意義究竟是什麼呢？」



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要潤表達其看法，還說：

「我希望我們的社會能成為一個加害者、受害者都能得到救助的地方。」



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