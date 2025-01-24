男星「希望中居正廣不要引退」盼加害者能獲救助 火速刪文道歉
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
中居正廣捲性醜聞風波持續燒，昨（23）他宣布退出演藝圈，男星要潤隨後發文「希望他不要引退」，雖未寫明是講誰，但外界直覺講得就是中居正廣，引起軒然大波，他火速刪文並道歉，表示自己衝動行事：「真的很抱歉。」
【圖輯】點圖放大看中居正廣照片👇👇👇
+18
要潤表示和中居正廣有私交：「我希望他不要引退。」並寫道：「私下相處時，他比工作時更具人格魅力，作為明星的存在感也更為強烈。在我眼中，他就是這樣的人。」他還提到：
「引退並不能解決任何問題，若透過法律裁決，罪行得到償還，卻社會地位同儕壓力被抹除的話，那麼法律的存在意義究竟是什麼呢？」
【圖輯】點圖放大看「中居正廣昔日出手摸宮澤理惠畫面」👇👇👇
+6
要潤表達其看法，還說：
「我希望我們的社會能成為一個加害者、受害者都能得到救助的地方。」
【相關圖輯】中居正廣疑咬甩受害者乳頭「性侵過程全曝光」爆料者：硬上後門（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
【相關圖輯】中居正廣涉性侵｜女主播揭性招待內幕 全裸男星向她招手當場崩潰（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
學佛男星捲入殺人案三度作證 妻子首度出庭 意外證實已婚男星被踢爆偷食「藏大量安全套及壯陽藥」不知悔改仲話玩得好開心回顧2024年兩個男星現象級爆紅 入選陸媒年度驚豔面孔榮升新男神男星被批評「手指太醜似60歲阿伯」同顏值成反比 網民建議搵替身大陸男星偷食逼女友墮胎 仲同小三毆打正宮 開房影片亦外流36歲男星「暖男形象崩壞」身邊有女友卻搭訕網紅 網民鬧：渣男！
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】