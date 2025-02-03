美國新任防長海格塞斯赴美墨邊境視察　上任後首次出訪

美國新任國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）將於周一（2月3日）前往美國與墨西哥的邊境，是他上任以來的首次出訪，此舉表明加強邊境防禦將成為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的五角大樓的首要任務。



海格塞斯周一在社交平台X上發貼文稱：「美國總統希望對邊境實行 100% 的行動控制，我們將做到這一點」，並宣布了這次訪問邊境軍隊的行程。

特朗普越來越依賴軍隊來幫助實施他的移民議程，包括向邊境派遣更多軍隊、使用軍用飛機將移民運出美國，以及開放軍事基地幫助安置移民。

特朗普上週表示，政府正在擴建位於古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）美國海軍基地的拘留設施，以容納三萬人。最近幾天，更多的美國海軍陸戰隊士兵抵達關塔那摩灣，準備擴大關押移民的設施。

此前，特朗普於2月1日根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）宣布國家進入緊急狀態，稱芬太尼和非法移民帶來「極大威脅」，並對中國、墨西哥、加拿大三國徵收額外關稅。