NASA火星照驚見神秘「方形結構」　Elon Musk：應派太空人調查

美國太空總署（NASA）衛星「火星全球探勘者號」（Mars Global Surveyor）上的「火星軌道器相機」（Mars Orbiter Camera）早前拍到火星地表有「方形結構」，相關照片隨即在網上流傳，引起網民及網紅熱議。美國太空探索技術公司（SpaceX）行政總裁馬斯克（Elon Musk）也於2月1日表態稱，應派太空人赴火星調查。



英國《每日郵報》2日報道，有網民在社交媒體Reddit上分享相關圖片後，才引起大眾的關注，有人甚至認為該「方形結構」很可能是火星上一個古老遺跡。

英國《每日郵報》2月2日報道，美國太空總署（NASA）衛星「火星全球探勘者號」（Mars Global Surveyor）上的「火星軌道器相機」（Mars Orbiter Camera）早前拍到火星地表有「方形結構」，相關照片隨即在網上流傳，引起網民及網紅熱議。（亞利桑那州立大學網站）

報道稱，根據人工智能（AI）的估計， 該「方形結構」每邊長235米，且與金字塔一樣具有相同的51.5坡度。

全世界最熱門的Podcast主持人之一喬羅根（Joe Rogan）在社交媒體X上轉載照片，並留言稱「實在是太瘋狂了」。與其關係友好的馬斯克隨後也在其貼下回應指，應該派太空人前往該處研究。

報道稱，雖然沒有官方雖未有作解釋，但如以地球的情況來說，所謂的「方形結構」也有可能是自然形成，例如位於澳洲塔斯曼半島（Tasman Peninsula）上，就有大量自然形成的方形和長方形地貌，當地瓦片狀的岩石主要由粉砂岩構成，是在大約3億年前在地殼活動後形成。