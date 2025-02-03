英國首相施紀賢訪布魯塞爾 籲保護歐洲免受普京威脅
撰文：聯合早報
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英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）將前往布魯塞爾，呼籲歐洲承擔更多責任，保護歐洲免受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的威脅，並加倍努力摧毀俄羅斯的「戰爭機器」。
路透社報道，施紀賢周一（2月3日）將前往布魯塞爾，進一步重啟英國脫歐後與歐盟的關係。他將與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會面，然後與27個成員國領導人共進晚餐，這是英國脫歐以來，首次有英國領導人參與這類會議。
施紀賢將敦促各國領導人加大對普京的施壓，強調美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅提出新關稅，已令俄羅斯感到不安。他說：「我們需要所有盟友，尤其是歐洲國家，共同加強行動。我此行的目的是與歐洲夥伴合作，繼續向俄羅斯施壓，精準打擊能源收入及導彈工廠的供應鏈，以徹底摧毀普京的戰爭機器。」
自去年7月贏得壓倒性勝利以來，施紀賢一直致力於改善與歐盟的關係。此前，英國脫歐談判多年來一直充滿敵意，他的政府希望同意廢除一些阻礙貿易的繁文縟節，以促進經濟增長。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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