「讓英國再次偉大」：數千示威者倫敦遊行　要求釋放極右人士

英國倫敦2月1日有數千名示威者在市中心參加遊行,呼籲釋放被判入獄18個月的極右翼人物湯米魯賓遜(Tommy Robinson,本名為Stephen Yaxley-Lennon)。警方當日出動數百警力應對,有6名示威者被捕。



2018年一段顯示敘利亞難民Jamal Hijazi在英國西約克郡(West Yorkshire)一間學校被攻擊的影片流傳網絡,魯賓遜聲稱他在調查後確定Hijazi是一名暴徒。2021年魯賓遜遭法院發出禁令,禁止其繼續對Hijazi進行誹謗,而他創辦的極右組織「英格蘭護衛聯盟」(English Defence League,EDL)則宣稱他被國家「禁言」。去年10月,魯賓遜因屢次違反禁令、藐視法庭被判囚,目前正在服刑。

周六,魯賓遜的支持者手持英國國旗,發起「停止孤立」(Stop the Isolation)、「團結英國」(Unite the Kingdom)的遊行。許多示威者頭戴寫有「MEGA(Make England Great Again,讓英國再次偉大)」的帽子,其標語和設計均仿照美國總統特朗普競選中使用的標誌性「MAGA」帽子。還有示威者高舉寫有「謝謝你,馬斯克(Thank you, Elon Musk)」的T恤。馬斯克近期也曾在社交平台X上轉發關於釋放魯賓遜的貼文。

2月1日,英國倫敦市中心有數千名示威者參加遊行,要求釋放極右翼人物湯米·魯賓遜(Tommy Robinson)。(Reuters)

一位來自伯明翰的55歲示威者Liz對記者表示:「魯賓遜不該被關進監獄,他是個政治犯」,並稱「這個國家需要像特朗普這樣的人,他很強大,正把非法移民趕走。」另一名示威者Craig則稱:「馬斯克一直在為我們發言,他幫了我們很大的忙。」