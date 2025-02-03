普京：要不了多久　歐洲會繼續對特朗普「搖尾巴」

綜合「今日俄羅斯」（RT）、塔斯社等2日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當天接受「俄羅斯-1頻道」電視台採訪，批評如今的歐洲政客缺乏自己立場，按照美國的意願行事。他還稱，雖然歐洲各國領導人在美國總統特朗普上任前對他頗有微詞，但「很快」就會繼續聽從華盛頓的指令，對特朗普「溫順地搖尾巴」。



普京說，過去歐洲也有能夠獨立於華盛頓形成意見的強大政治人物，比如法國前總統戴高樂、密特朗、希拉克和德國前總理勃蘭特、科爾、施羅德等，但其中最近的也是近20年前的事了，今天的歐洲「幾乎沒有這樣的領導人」。

在普京看來，近年來歐盟的政策一直由缺乏教育和能力的「政治小人物」主導，這些人「樂於執行拜登政府的任何命令」。他說，歐洲國家領導人更偏愛美國前總統拜登，不喜歡特朗普，並曾為了防止特朗普上台「積極鬥爭」，干涉美國大選，而特朗普去年11月的勝選讓他們「感到困惑」。

普京稱：「特朗普對什麼是好、什麼是壞有不同的想法，包括在性別政策和其他一些問題上，他們不喜歡這樣。」不過，他認為，用不了多久，歐盟就會再次順從特朗普政府的立場。

「我向你們保證，以特朗普的性格和堅持，他會很快恢復秩序。你們會看到，很快他們所有人都會站在主人的腳邊，溫順地搖尾巴。」普京說。

此外，當談及德國當局討論是否「禁止」近年崛起的德國選擇黨一事，普京還稱，正是因為歐洲政治精英已經墮落為「政治小人物」，所以他們沒有向選民提出有吸引力的計劃，而是用禁令來打擊競爭對手。「他們仿佛不明白，今天有禁令，明天就會出現另一個『替代方案』、另一個名字。」

「如果社會需要推廣某種政治理念，是沒有辦法用繞開解決問題的。」普京說，「他們（註：指歐洲政治家）當初是怎麼教我們的？提出一個更有效的綱領。」

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科，圖為普京發表年終講話。（Reuters）

普京主張，德國當代人及其後代不應為納粹時期德國的罪行負責。「今天的德國社會與此無關。歷史記憶確實存在，記住它很重要，人們不能忘記它。但我認為，把20世紀30年代和40年代發生的事情歸咎於今天的德國人是不公平的。」

RT介紹，此前，許多歐洲領導人對特朗普可能重返白宮表示擔憂，認為特朗普的「美國優先」保護主義言論將影響美歐關係。特朗普競選時承諾要在「24小時內解決俄烏衝突」、叫停對烏援助，威脅對全世界統一徵收關稅，並批評歐盟對北約防務開支貢獻過低。

特朗普上任首周便簽署數十條行政令，內容涉及移民、環境和多元化倡議等。美國國務院早前也凍結了幾乎所有美國對外援助項目的新資金。RT說，迄今為止，特朗普的行政行動並未直接針對歐盟。不過，特朗普最近確實多次放話，稱「肯定」會對歐盟徵收「大量」新關稅。

針對美國決定對進口自加拿大、墨西哥和中國的商品加征關稅，歐盟2日表示遺憾。歐盟委員會發言人2日說，關稅會造成不必要的經濟混亂並推動通貨膨脹，這對各方都是有害的。發言人稱，「目前我們尚未獲悉任何針對歐盟產品的額外關稅」，歐盟將「堅決回應」任何對歐盟商品不公平或任意加征關稅的貿易夥伴。

面對特朗普的關稅威脅，據「政客」新聞網歐洲版2日報道，歐盟各國雖然都表示反對，但應對口吻不一。法國經財部工業事務部長級代表馬克·費拉奇（Marc Ferracci）要求布魯塞爾做出「尖銳」的回應，強調歐盟反制措施必須能「咬痛」美國，德國財政部長約爾格·庫基斯（Jörg Kukies）則敦促人們將關稅的初步決定「視為談判的開始」。

美國《華盛頓郵報》2日分析，歐盟的共同貿易市場幾乎與美國一樣大，這使其擁有對抗華盛頓的經濟籌碼，前提是其27個成員國保持團結。歐洲官員已表示，如果特朗普的關稅真的落地，歐盟應當可以團結起來做出共同的回應。但報道認為，這也可能導致爭端迅速升級，「尤其是因為歐盟仍然依賴美國來保護它」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

