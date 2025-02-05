日本寫真女星小島瑠璃子負傷送院　社長丈夫搶救後不治身亡

綜合日本傳媒報道，現年31歲的日本寫真女星小島瑠璃子，擁有甜美臉孔和曼妙身材。2023年她與比小2歲的桑拿業社長北村功太結婚後，將重心轉往家庭逐步淡出藝能界。2月4日卻傳出小島瑠璃子與丈夫一同受傷的事件，後者送醫搶救後不治身亡。



日本寫真女星小島瑠璃子經常在其個人IG分享生活照片：

據產經體育報道，日本寫真女星小島瑠璃子4日下午在自家公寓，與丈夫北村功太因傷被送往醫院救治。小島瑠璃子據報僅受輕傷，但北村功太在急救後仍不治身亡。詳細案發過程當地警方仍在調查中。

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報道指，小島瑠璃子15歲以寫真女星身份出道，過往情史相當豐富，其中與大她19歲的漫畫家原泰久的戀情更是備受關注。2023年3月小島瑠璃子與北村功太閃婚，但事後卻被踢爆兩人認識時男方為已婚身份，遭外界質疑兩人為婚外情關係。同年8月，小島瑠璃子在其社交媒體上宣布懷了第一胎，隨後也有媒體報道她已經生下孩子。