大S去世｜日本觀光局中文就醫指南　一文看懂如何叫救護車搵醫院

台灣女星徐熙媛（大S）早前於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，引發港人對在日本求醫不便的大量討論。原來日本觀光局（Japan National Tourism Organization）官網上有提供中文求醫指南，旅客不但可搜尋接收外國人的醫院名單，還提供求醫流程及中日雙語病徵對照圖，亦有提供24小時支援旅客的中文求助熱線，方便旅客在遇到緊急情況時尋求協助。



日本觀光局在官網上發布繁體版的遊日指南，協助旅客在身體不適時能夠尋找合適的醫院。網站上詳細列出全國47個都道府縣可接收外國人的醫院名單，也能進一步用溝通語言、醫院部門、是否接受信用卡等條件進行篩選。

日本觀光局提供繁體中文的求醫指南，其中包括搜尋接收外國人的醫院名單：

除此之外，求醫指南還說明在不同情況下送醫的差別，例如急診病患會被送到全年無休的急診醫院；只想看門診的病人必須在營業時間內到診所或綜合醫院求診；入夜後可選擇夜間診療機構。

台灣女星徐熙媛（大S）早前於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，引發港人對在日求醫不便的討論。日本觀光局（JNTO）官網上有提供中文求醫指南，圖為「請幫我叫救護車」（救急車を呼んでください）的日語。(日本觀光局官網）

另外，網站還提供急救醫院的求醫指南，例如有需要時可拿「請幫忙叫救護車」（日語：救急車を呼んでください）的圖片請人撥打119，不過這種情況下就無法選擇醫院。

網站還說明醫院內從掛號到付款的流程，並提供病歷表供遊客提前填寫，還有中日雙語病徵圖表，方便求醫時描述自身病情，具體症狀應看什麼科也有詳細的對照表供參考。

日本觀光局網站提供中日雙語病徵對照圖、醫院求診流程、醫院部門分類及24小時支援旅客的求助熱線：

網站同時提醒旅客應購買海外旅遊保險，因為在日本旅遊時，遇到某些特殊情況下會需要支付高昂的醫療費。根據網站的例子，一名新加坡旅客假如在日本遇上急性心肌梗塞的情況，進行手術及住院45天，然後乘搭商務艙航班返國就可能需要花費1000萬日圓（約50.5萬港元）。