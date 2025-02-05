特朗普稱美國將接管並重建加沙地帶　巴勒斯坦人或需永久遷離

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2月4日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聯合召開的新聞發佈會上表示，美國將「接管」加沙地帶，負責拆除現場所有未爆炸的危險炸彈和其他武器，將該地區夷為平地並進行重建。特朗普還表示，如果派遣部隊進入加沙是必要的，不排除美國會派士兵到當地。



特朗普在會上表示，巴勒斯坦人不應該返回加沙，而是要另覓地方安置他們。他說︰「我認為我們需要另一個地點，這個地點要令人感到開心。回顧過去數十年，加沙全是死亡，這種情況已發生多年，一切皆是死亡。假如我們找到一塊美麗的地方永久安置他們，住在舒適的家愉快生活，不會像在加沙被射殺及刺死。」

特朗普周二在白宮與訪美的內塔尼亞胡會面，這是特朗普重返白宮半個月來首位接見的外國領導人。(Reuters)

特朗普又稱，除了約旦和埃及外，其他國家也可能會永久接收巴勒斯坦人。不過，特朗普拒絕一如上個任期支持巴勒斯坦國，指許多計劃都在改變。

針對以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯就加沙停火協議進行談判，特朗普表示，有信心以哈雙方將會達成協議結束戰事，並讓所有人質獲釋。

特朗普周二在白宮與訪美的內塔尼亞胡會面。這是特朗普重返白宮半個月來首位接見的外國領導人。