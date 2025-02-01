加沙局勢：哈馬斯再放3人質 首批加沙病人經拉法口岸赴埃及醫病
撰文：官祿倡
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以色列與哈馬斯（Hamas）1月19日達成加沙停火協議後，哈馬斯陸續釋放人質，2月1日再讓3名人質返回以色列，以方則將移交182名在囚巴勒斯坦人。雙方預料2月4日展開進一步談判，以達成後續安排與商討第二階段的停火協議。另一方面，因戰火被迫關閉通往埃及的拉法口岸在當日終於開放，首批巴勒斯坦病人，包括病童在內得以越境前往埃及醫病。
3名獲釋人質為擁有法國與以色列雙國籍的卡爾德隆（Ofer Kalderon）、擁有美國與以色列雙國籍的西格爾（Keith Siegel），還有比巴斯（Yarden Bibas）。
哈馬斯把他們移交給紅十字會人員。
比巴斯是哈馬斯擄走人質中男嬰克菲爾（Kfir）和阿里爾（Ariel）的父親，克菲爾是最為年幼的人質，被擄時僅9個月大，阿里爾當時則年僅4歲。
哈馬斯2023年11月指克菲爾和阿里爾與他們的母親希里（Shiri）在以色列的一次空襲中喪生，此後音訊全無。
《以色列時報》報道引述官員指，拉法口岸由約旦河西岸的巴勒斯坦權利機構與歐盟監察員共同管理，一些受傷的哈馬斯人員亦將按停火協議的條款前往埃及。加沙衛生部指，由50名病人與61名護理人員組成的小組經由這口岸前往埃及。
以色列軍隊在去年5月佔領拉法口岸後關閉加沙一側的過境點，埃及亦採取相同行動以示抗議，這令依賴口岸前往埃及治病的巴人無法抵達埃及，包括一些癌症病人與心臟病人。
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