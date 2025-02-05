墨西哥經濟部長：一個月時間足以與美國達成關稅協議
撰文：張涵語
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墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）2月3日表示，他們有信心在一個月內與美國達成關稅協議，並強調兩國目前在談判桌上處於更平等地位。美國對墨西哥進口商品加徵25%關稅原定2月4日生效，但美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在生效前將徵收期限推遲一個月，換取墨西哥承諾加強打擊販毒及非法移民。
墨西哥外交部長拉米雷斯（Juan Ramon de la Fuente）說：「在接下來的幾天、幾週內，我們可以提供有力的證據表明墨西哥願意繼續合作。兩國面臨着同樣的問題，如果我們共同面對這些問題，兩國都會做得更好。」
埃布拉德與執政黨議員會面後表示，總統辛鮑姆與美國總統特朗普通電話，說服對方在關稅問題上讓步。他形容是總統辛鮑姆一次巨大政治勝利。
墨西哥目前已開始向美墨邊境地區派遣國民警衛隊和軍隊。埃布拉德還表示，墨西哥也將與美國討論汽車製造及汽車零件問題。美國汽車製造商在墨西哥擁有大量業務，在製造汽車的過程中，零件可能會多次跨越邊境，若實施關稅，將會導致消費價格暴漲。
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