格陵蘭3月舉行大選　主要選舉議題包括是否獨立及與美國關係

格陵蘭（Greenland）總理艾格德（Múte Egede）2月4日宣佈，在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示有意收購格陵蘭島之際，這個丹麥半自治領土將於3月11日舉行大選。路透社報導，預計今次選舉的主要議題，將包括格陵蘭的獨立意願、與美國和丹麥的關係，以及其依賴漁業和丹麥資助的經濟。



特朗普上個月重提他在2019年第一任期內提過的想法，表達了獲得這個具有重要戰略意義的島嶼的願望，甚至不排除使用軍事或經濟力量來實現這一目標的可能性。擁有豐富未開發礦產資源的格陵蘭島表示，願意進行商業活動，但並不希望成為美國的一部分。

2023年10月4日，格陵蘭島，圖為美國部署在島上一處軍事基地。（Reuters）

為了回應特朗普的興趣和對外國干預的擔憂，格陵蘭立法者周二採取行動禁止外國和匿名的政黨捐款。美國的意圖也促使立法者本週加強了對外國房地產和資產投資的監管。

近年，格陵蘭擺脫前殖民統治者丹麥而完全獨立的運動勢頭強勁。不過民調也顯示，若獨立將會對生活水平產生負面影響，45%的人將會反對獨立，顯示獨立之路仍存不確定性。