哈馬斯官員譴責特朗普「接管加沙」論　稱將會點燃地區衝突

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2月4日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於記者會上表示，美國將「接管」加沙地帶，並將該地區夷為平地並進行重建。此言論遭哈馬斯（Hamas）官員譴責稱「荒謬可笑」，批評此類想法會點燃該地區衝突，破壞中東的穩定。



特朗普在會上表示，巴勒斯坦人不應該返回加沙，而是要另覓地方安置他們。他說︰「我認為我們需要另一個地點，這個地點要令人感到開心。回顧過去數十年，加沙全是死亡，這種情況已發生多年，一切皆是死亡。假如我們找到一塊美麗的地方永久安置他們，住在舒適的家愉快生活，不會像在加沙被射殺及刺死。」

哈馬斯官員Sami Abu Zuhri及後對路透社表示：「特朗普關於希望控制加沙的言論是荒謬可笑的，任何此類想法都可能點燃該地區的衝突。」

特朗普（Donald Trump）周二（2月4日）在白宮與訪美的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面，這是特朗普重返白宮半個月來首位接見的外國領導人。(Reuters)

流離失所問題對巴勒斯坦人和阿拉伯國家來說都是一個高度敏感的問題。即便是美國的盟友沙特阿拉伯（Saudi Arabia），周三（2月5日）也在聲明中表示，沙特拒絕任何將巴勒斯坦人趕出其土地的企圖，並稱在未建立巴勒斯坦國之前，不會與以色列建立關係。