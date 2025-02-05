特朗普擬「接管」加沙倡巴勒斯坦人遷離　多國反對：不可接受

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日表示美國會「接管」加沙地帶，並指巴勒斯坦人不應該返回加沙，而是要另覓地方安置他們。此引來多國表態反對，土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）分別強調加沙屬於巴勒斯坦人，將他們驅逐是不可接受。



巴西總統盧拉（Lula da Silva）也表態反對，並指「沒有哪一個國家，無論有多麼重要，能夠一直與全世界作對。」

特朗普2月4日在白宮與訪美的以色列總理內塔尼亞胡會面，這是特朗普重返白宮半個月來首位接見的外國領導人。(Reuters)

負責斡旋以巴談判的卡塔爾，該國外交部發言人安薩里（Majed Al Ansari）則指，卡塔爾正集中精力斡旋加沙停火協議的第二階段，現在談論巴人流離失所問題「為時過早」，因「我們不知道戰爭何時結束」。

以色列和哈馬斯（Hamas）在1月19日按協議停火，本週即將展開第二階段停火協議的談判。

俄羅斯認為在「兩國方案（Two-state solution）」的基礎上才能解決中東問題，中國除反對將巴勒斯坦人遷出加沙外，還支持推動巴勒斯坦問題重回以「兩國方案」為基礎的政治解決正確軌道。

2025年1月26日，伊拉克巴格達，圖為菲丹在出訪伊拉克時發表講話。（Reuters）

聯合國在1974年提出「兩國方案」，支持以色列人與巴勒斯坦人在約旦河西岸與加沙地帶分別建立屬於各自的國家，美國前總統拜登（Joe Biden）在任時亦支持這方案。