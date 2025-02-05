特朗普提美國接管加沙　中東版Riviera是地產項目還是另有所圖？

自以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）達成的停火協議於1月19日正式生效，協議第一階段的執行雖非毫無阻滯，但仍持續進行中，第2階段談判述快將開始。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在這段時間多次語出驚人，於上月下旬表示巴勒斯坦人應遷離加沙，而引起國際嘩然。



如今他再度向國際社會拋下「震撼彈」，在2月4日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）聯合召開的記者上稱，美國將接管並「長期擁有」加沙，負責拆除當地所有未爆炸的危險炸彈和其他武器。而目前居住在加沙的巴人應永久移居到中東其他國家，由美國開發這片領土，最終全世界的人都可以赴當地定居，加沙甚至可成為「中東的里維埃拉」（Riviera，海濱度假勝地）。

地中海岸建「特朗普大樓」？

事實上，特朗普及與其親信已多次提及，加沙作為度假勝地的潛能。他去年10月受訪時曾聲稱自己去過該處，並指對於開發度假地的發展商來說，加沙可能是世界上最美麗的地方之一，但巴人從未利用其地中海沿岸的地理位置。

有趣的是，特朗普本人也是地產大亨，其擁有的特朗普集團在世界各地開設酒店、度假村、住宅大樓，其中不少是位處中東，而該集團最近才計劃在沙特首都利雅得（Riyadh）建造一座酒店。這是否意味着，如果接管重建計劃成事，加沙總有一天會迎來一座又一座特朗普大樓。

網上流傳「特朗普酒店在加沙」的惡搞圖片：

然而，特朗普在宣布該計劃後，卻完全沒有提到計劃的細節，這其實也預期之內的事。實際上，由美國接管重建加沙且要求巴人遷離一事，無論在現實執行情況或特朗普政府整體外交政策上都充滿大量困難和矛盾，不禁令人懷疑他實際上另有目的。

執行將遇「惡夢」般困難

特朗普此前已呼籲約旦、埃及和其他阿拉伯國家接納加沙的巴人，並表示巴人別無選擇只能放棄該地。他其後與內塔尼亞胡會晤時立場變得更強硬，指巴人應「永久」遷出該地。現時有將近200萬流離失所的巴人居住在加沙地區，要將所有巴人從永久地遷出該處，在執行上將遇上「惡夢」般難度。

雖然加沙經以色列過去多月的轟炸下，已有至少60%的部份遭完全摧毀，當地的部份難民或同意「自願遷離」，然而對大部份巴人來說，當地是他們的家園，要他們「自願遷離」簡直是天方夜談之事。另外，哈馬斯目前仍盤據於加沙，且已明言反對該計劃，聲稱他們在加沙的「人民」不會允許計劃落實。當巴人不願離開、哈馬斯威脅攻擊的情況下，特朗普又能如何應對？

當然，他似乎也了解到這一困難，因此才會在記者會上強調，如果派遣部隊進入加沙是必要的，不排除美國會派士兵到當地；而且他也不乏驅逐族群出境的經驗，在他展開第2任期後，已有大量非法居留的移民開始被他驅逐出美國。

2025年2月4日，有數名巴勒斯坦人走過位於加沙走廊南部拉法（Rafah）的建築物廢墟。（Reuters）

然而，加沙對美國而言幾乎是一個「敵方陣地」，很難相像特朗普在接管當地後，如何一方面遷出巴人，同時又要壓制哈馬斯的騷擾。

最重要的是，特朗普揚言，除了約旦和埃及外，其他國家也可能會永久接收巴人，惟目前並沒有任何阿拉伯國家同意這一舉動，遑論協助美國接收巴人。即使，美國以壓倒性的軍力抵抗哈馬斯的騷擾，能將以百萬計的巴人遷離加沙，他們亦沒有可被送往的地方。美國最後或只能無奈長期試圖驅逐不願離開的巴人，但無論如何該處都不可能變成特朗普所聲稱的「中東的里維埃拉」。

接管加沙實為離奇外交矛盾

另外，先不論美國接管加沙在執行上的困難，這一計劃也與特朗普的外交大戰略有所矛盾。白宮國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）去12月受訪談及特朗普的外交原則時曾強調，特朗普能夠勝選的原因之一，就是他承諾不會讓美國再捲入無謂的中東衝突。

特朗普當時也堅定維持這一原則，在敘利亞變天時，大力呼籲美國不要參與其中，但在僅僅過了2個月，他卻突然提出了這個與其原則完全相反的提議。如果美國真的接管加沙，在中東擁有一片猶如海外屬地的地區，這將是美國史上介入中東事務最廣泛的行動。

當然，特朗普的政策經常出現自相矛盾的情況，部份行動與整體外交政策不一也不出為奇。然而，離奇的是內塔尼亞胡與特朗普會晤的其中一項重要議程是有關以色列與沙特阿拉伯關係正常化事宜，結果特朗普卻突宣布「接管加沙」這個對沙以關係正常化百害而無一利的倡議。

圖為2018年10月20日在沙特阿拉伯駐土耳其伊斯坦堡領事館上方隨風飄揚的沙特國旗。（Reuters）

雙方在會晤前皆透露出有意盡快促成協議的姿態，特朗普在1月就職前和上週皆曾派遣中東特使威特科夫（Steve Witkoff）赴沙特首都利雅德訪問，很可能就是為了協調沙以關係正常化；而內塔尼亞胡在前往美國前暗示以方希望能實現關係正常化，稱他盼能進一步擴大「和平圈」。

在特朗普宣布美國將接管加沙一事後，沙特當然迅速表態強烈反對，拒絕任何驅趕巴人的企圖，並補充指沙特在以巴問題上的立場是不容談判。沙特再次強調，只有允許巴勒斯坦建國，它才會與以色列關係正常化。

美國接管加沙嚴重削弱了國際社會（包括沙特在內）所支持的兩國方案。該方案設想加沙將連同約旦河西岸成為未來巴勒斯坦國的一部份，以色列在特朗普當選後加快了約旦河西岸的殖民過程，如果連加沙也被美國「長期接管」，兩國方案根本永不可能實現。

背後暗藏秘密動機？

由此可見，美國接管加沙的方案，不只不切實際，也完全不符特朗普此前一直塑造的反對（無益處）對外干預的人設。不過從他最近在處理美墨加關稅戰的表現，他「商人」的特質仍然存在，不會作出完全無好處的行動，不過這一次獲得好處的似乎不是美國，也不是以色列，而是內塔尼亞胡本人—整個方案的背後或可能是特朗普拯救其政治盟友的表現。

自以色列積極參與停火協議開始，該國國內的極右派已多次批評內塔尼亞胡，認為他此舉是向哈馬斯投降。其中以色列極右政客、時任國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）在協議達成前指責，該協議將以軍過去一年多在加沙地帶艱辛獲得戰爭成果付之一炬。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

現在，極右派針對內塔尼亞胡已不再只限於批評，而是付諸實行削弱甚至企圖推翻其政府。

在停火協議達成後，本格維爾與另外兩名同黨的部長因不滿停火協議而辭職，其所屬政黨也退出執政聯盟，僅暫時提供信任保證；另一極右政客、財政部長斯莫特里赫（Bezael Smotrich）一度威脅退出內閣後撤回，但強調如果內塔尼亞胡在消滅哈馬斯前結束戰爭，其政黨也會退出執政聯盟。

這意味着，如果停火協議持續發展下去，永久停火之日也極可能是內塔尼亞胡政府倒台之時。而恰巧，在內塔尼亞胡及特朗普會面後，後者就提出接管並把巴人遷出加沙的提議，給予內塔尼亞胡應對極右派的「彈藥」。

以色列極右翼一向渴望將巴人驅逐出加沙及約旦河西岸等地，當特朗普提出「遷出」加沙的巴人後，本格維爾立即在社交媒體X大讚特朗普，又以英語寫道：「這似乎是一段美麗友誼的開端。」

如果加沙停火協議真的能勉強維持下去，甚至走進第二階段，內塔尼亞胡也可透過特朗普的言論安撫其國內極右勢力，即使接管加沙、遷離巴人的方案不能落實，也可以給予他們一個似乎能觸及的希望：「未來只要與特朗普交好，便有機會實現極右派的政治議程。」不要忘記，特朗普一直將停火視為自己的功勞。

當然，我們難以得知內、特2人是否真的達成某種秘密協議，但從特朗普宣布的時機以及誰獲得好處來看，無論計劃最終能否落實，特朗普大樓會否真的從加沙的廢墟中崛起，內塔尼亞胡始終是最大的潛在獲益者，也是特朗普這荒謬計劃下，唯一可想像到的合理動機。