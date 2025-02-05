日本大阪箱屍案　公務員遭斬首肢解　28歲鄰居被捕涉搭電車運屍

日本警方於1月底在大阪府山區發現男性斷肢，引發關注。警方調查後，於2月4日逮捕一名28歲男子，移送檢方偵辦。警方指出，受害人為一名52歲國家公務員，與嫌疑犯居住在同一棟公寓，疑似遭殺害後斬首分屍。警方正在調查兩人的關係、死者遭殺害的經過等詳細狀況。



綜合NHK等日媒報道，日本警方1月25日在東大阪市山手町山區搜尋失蹤者時，發現全身赤裸的男性斷肢。警方調出附近的監視器後，發現有不明人士在2024年12月28日晚間拉着行李箱進入山區。進行追蹤後，警方判斷棄屍者為28歲無業男子大木滉斗。

死者與嫌疑犯照片：（按圖了解）



大木自1月中旬就離家，警方於2月2日在和歌山依遺體遺棄罪嫌將他逮捕，2月3日在一處廢棄公寓中，於一個保冷袋中發現死者頭顱。警方指出，大木涉嫌將遺體裝入行李箱，搭電車前往山區丟棄。據了解，死者是52歲男子神岡孝充，他與大木住在同一棟公寓，初步判斷死因是窒息。

警方表示，神岡在國土交通省航空保安大學擔任會計課長。該大學於2024年12月28日開始放寒假，神岡本來預計在寒假期間離開日本，與待在外國的妻子見面。但警方12月29日接獲他的妻子通報，稱神岡失聯、下落不明。

航空保安大學員工透露，神岡個性認真，相當照顧下屬，從沒聽過他和別人結怨，對他突然離世感到難以置信。

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