回應特朗普稱將「接管」加沙　巴勒斯坦人：「我們絕不會離開」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日表示美國將會「接管」加沙地帶，並指巴勒斯坦人不應該返回加沙，而是要另覓地方安置他們。儘管一些專家猜測特朗普的提議可能是一種談判策略，但該地區的巴勒斯坦人卻認為，這是試圖將他們趕出自己的家園的做法。



在過去15個月內，巴勒斯坦人埃萊什（Saeed Abu Elaish）的妻子、兩個女兒以及他的大家庭成員二十餘人均死於以色列空襲。他在加沙北部的房屋被毀，他和倖存的家人現在住在廢墟中搭建的帳篷裏。即便條件如此惡劣，埃萊什仍對美媒表示：「我們堅決拒絕並將抵制，任何將我們驅逐和轉移出家園的計劃。」

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現年80多歲的巴勒斯坦人加扎爾（Mustafa al-Gazzar）也稱，自己不會離開加沙。他說：「你以為你會把我驅逐出國，然後派別人來代替我嗎？我寧願住在帳篷裏，即使生活在廢墟下，我不會離開的。」他指，1948 年以色列軍隊襲擊了他們位於現在以色列中部的Yabneh 鎮，當時他的家人和其他居民被迫逃離。

住在加沙中部的71 歲巴人老婦奧瑪（Amna Omar）更形容特朗普是個「瘋子」。她說：「加沙是我們的土地、家園，我們加沙人有權擁有這片土地，我們想重建它，我不想像我的丈夫一樣死在埃及，我想在家裏死去。」

2025年2月4日，有數名巴勒斯坦人走過位於加沙走廊南部拉法（Rafah）的建築物廢墟。（Reuters）

流離失所問題對巴勒斯坦人來說是一個高度敏感的問題，幾乎所有巴勒斯坦人都因戰爭經歷過流離失所，但他們仍展現了返回家園的強烈決心。

此前，總統特朗普呼籲將所有巴勒斯坦人從加沙轉移，以便美國能夠接管這片遭到嚴重破壞的領土並進行重建。人權組織表示，特朗普的言論無異於呼籲「種族清洗」和強制驅逐。