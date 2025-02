特朗普倡巴勒斯坦人遷離加沙　古特雷斯籲勿進行種族清洗

英國媒體報道,在美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)提議由美國接管加沙,並讓巴勒斯坦人永久遷離當地後,聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)的發言人表示,古特雷斯將會警告特朗普切勿進行種族清洗(ethnic cleansing)。



路透社2月5日報道,古特雷斯同日稍後將向聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會(Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People)發表演說。

2024年3月25日,聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在訪問約旦時表示,聯合國安理會要求加沙停火的協議必須得到執行。(Reuters)

報道引述聯合國發言人Stephane Dujarric指,古特雷斯在發言時會強調,在尋求解決方案時,我們不該讓問題變得更糟。我們必須堅守國際法的基石,並且必須避免任何形式的種族清洗。

Stephane Dujarric又表示,若將古特雷斯的言論視為對特朗普提議的回應是「合理假設」。他指出,古特雷斯還將在發言中重申兩國解決方案(two-state solution)。古特雷斯同日較早時曾與約旦國王阿卜杜拉(King Abdullah)進行通話。

2024年9月24日,聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在紐約聯合國總部舉行的第79屆聯合國大會上發表講話。(Reuters)

美國總統特朗普4日在與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)會面後,拋出令人震驚的提議,建議美國接管加沙,並讓當地的巴勒斯坦人遷往其他國家。