美媒：字節跳動正等中方批准　TikTok出售談判進展緩慢

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任後就下令，推遲TikTok「不賣就禁」法例75天，冀在這段時間內找出解決方案。但據美媒報道，由於TikTok母公司字節跳動正在等待北京的批准，因此TikTok在出售談判上進展緩慢。



《華盛頓郵報》引述知情人士稱，中方很有可能採取強硬態度，讓TikTok的美國業務關閉，也不批准出售。因為北京堅持與特朗普政府達成一項「大協議」，包括美方在貿易和技術政策上做出更大的讓步。

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

目前，中美關係日益緊張。特朗普本週已祭出制裁，對從中國進口的產品徵收全面關稅。中方亦採取了一連串反擊措施，包括限制用於生產高科技產品的礦產出口，和對Google中國進行反壟斷調查。

據分析，字節跳動沒什麼理由同意交易，因為該社交平台的美國用戶僅代表其全球營運的一部分，關閉美國TikTok並不會摧毀該公司的業務；另一方面，出售TikTok可能會為字節跳動創造一個新的競爭對手。