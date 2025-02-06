習近平與巴基斯坦總統會談：願共同打造中巴經濟走廊升級版

中國國家主席習近平與巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）會談時表示，中國願同巴基斯坦共同打造中巴經濟走廊升級版。



據新華社報道，習近平周三（2月5日）下午在北京人民大會堂，同赴華進行國事訪問的巴基斯坦總統扎爾達里舉行會談。

習近平指出，中國和巴基斯坦是鐵杆朋友和全天候戰略合作夥伴。雙方近年來堅定相互政治支持，保持密切高層交往，深入推進中巴經濟走廊建設和各領域合作。他說，中方始終從戰略上看待中巴關係，並將一如既往堅定支持巴方維護主權、獨立和領土完整，打擊恐怖主義，走符合本國國情的發展道路。

2025年2月5日，中國國家主席習近平和巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）在北京人民大會堂舉行的簽字儀式上握手。（Reuters）

習近平提出，雙方要深化發展戰略對接和治國理政經驗交流，加強各層級各部門交往，不斷鞏固中巴關係的政治基礎，同時歡迎巴基斯坦從中國進一步全面深化改革、擴大高水平對外開放中率先受益。

他強調，中方願同巴方深化各領域務實合作，共同打造中巴經濟走廊合作「升級版」，幫助巴方牢實發展基礎、釋放發展潛力。希望巴方強化對在巴中國人員、項目和機構的安全保護，加強雙多邊反恐合作。中方願同巴方一道，堅持和平共處五項原則，抵制單邊主義和霸權行徑，加強多邊協作，維護發展中國家的共同利益。

2025年2月5日，中國國家主席習近平和巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上視察儀仗隊。（Reuters）

據中方新聞稿，扎爾達里表示，巴基斯坦和中國是親密鄰邦，更是全天候的好朋友、好夥伴。巴方感謝中方為巴經濟社會發展提供無私幫助，願學習中國成功經驗，推動中巴經濟走廊和各領域合作高質量發展，助力巴基斯坦實現工業化和現代化。巴方願同中方密切配合，堅持多邊主義，維護自由貿易，促進兩國和廣大發展中國家的共同利益。

兩國元首在會談後共同見證簽署共建中巴經濟走廊、貿易、科技、廣播電視等領域多項雙邊合作文件。習近平會談前在人民大會堂北大廳為扎爾達里舉行歡迎儀式，並在當晚於人民大會堂金色大廳為扎爾達里舉行歡迎宴會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

