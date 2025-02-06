美國財長貝森特：關稅旨在令製造業重返美國

美國財長貝森特（Scott Bessent）2月5日接受霍士商業新聞（Fox Business News）訪問時表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅計劃主要是為了令製造業回流美國，預料措施將會提高企業收入，並最終導致關稅收入本身的下降；他特別指出醫療用品和造船業是目標行業。



貝森特稱，特朗普會通過運用不同的關稅推動不同的戰略，如近日對哥倫比亞、墨西哥和加拿大發出的關稅威脅，旨在確保這些國家在移民等非貿易問題上採取行動。他說，這些行動的目的不是增加收入，而是影響目標國家做出改變。

「關稅是達到目的的一種手段，我認為這個目的是將製造業基地帶回美國。」貝森特說：「理論上，關稅就像一塊不斷縮小的冰塊。你對一個國家徵收關稅，隨着生產回流到美國，企業收入和繳納的所得稅就會上升，而關稅收入就會下降。」

另外，貝森特也表示，關注10年期美國國債孳息率。他稱，在降低借貸成本方面，他和特朗普重點關注的是10年期美國國債孳息率，而不是聯儲局的基準短期利率。雖然特朗普希望降低利率，但他不會要求聯儲局減息。