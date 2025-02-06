伊朗外長：美國對德黑蘭實施「極限施壓」制裁將會失敗

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月4日簽署總統備忘錄，重啟他在首個總統任期內，對伊朗實施的一系列極限施壓措施，包括打壓伊朗石油出口規模至零，以阻止伊朗獲得核武器。對此，伊朗外長阿拉格希（Seyed Abbas Araghchi）周二回應稱，美國的制裁戰略將會失敗，「極限施壓是一個失敗的實驗，再次嘗試只會導致另一次的失敗。」



對於伊朗擁有核武的問題，阿拉格希表示美國的擔憂可以解決。他說：「如果主要關切是伊朗不應追求核武器，那麼這是可以實現的。伊朗的立場很明確，即我們是《核武禁擴條約》（Non-Proliferation Treaty）的成員國，最高領袖的教令已經明確了我們反對大規模殺傷性武器的立場。」

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）呼籲︳石油輸出國組織OPEC成員國團結一致，應對美國可能針對主產油國的制裁。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

特朗普在競選期間曾批評，時任總統拜登（Joe Biden）未嚴格執行石油出口制裁的政策，令伊朗成功規避並增加收入，從而發展核武及透過民兵組織擴大影響力。而特朗普在首個總統任期內，也曾發起國家對伊朗「極限施壓」。