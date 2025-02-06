美媒：白宮悄悄提醒馬斯克「你的權力並非不受限制」

憑藉着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）賦予他的特殊權力，馬斯克（Elon Musk）和他的「政府效率部」（DOGE）正大刀闊斧地對美國聯邦政府部門發起「閃電戰」改革。



但這引起了民主黨人、聯邦僱員、專家學者和活動人士的質疑，他們警告馬斯克的多項行為違憲，甚至形同政變。就連在白宮內部，美國全國廣播公司（NBC）2月5日爆料稱，也有人「悄悄提醒」馬斯克，他的權力並非不受制約。

2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

特朗普的一名助手向NBC透露，馬斯克被私下告知他需要向白宮辦公廳主任懷爾斯（Susan Wiles）匯報。「我不確定這是他偏好的方向，他似乎也沒有預料到，但已經向他重申，是的，他需要向懷爾斯匯報。」

另一位不願透露姓名的知情人士證實了這一點，並補充說馬斯克已經承認懷爾斯是白宮團隊的領導者。

懷爾斯告訴NBC，她與馬斯克有着「非常富有成效和友好的關係」。馬斯克負責的DOGE發言人沒有回應NBC的置評請求。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為Susie Wiles出席特朗普的就職儀式。（Reuters）

對於馬斯克面臨的一連串爭議，特朗普3日表達了對他的支持，稱只有在「我們同意」的情況下，馬斯克才有權採取行動。

「他只能讓他認為不好的人走，而且這隻發生在我們與他觀點一致的情況下。未經我們的批准，馬斯克不能也不會做任何事情，我們會在適當的時候給他批准，在不合適的地方，我們不會。」特朗普說。

但是，NBC指出，特朗普沒有回應他是否贊成馬斯克迄今為止的一些行為。

圖為2025年1月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮羅斯福廳就AI基建計劃發表講話後離開。（Reuters）

NBC指出，儘管白宮內部的人試圖強化馬斯克必須或者至少在紙面上必須服從指揮這一認知，但馬斯克狂熱的步伐和早期的成功擾亂了聯邦政府的大多數部門，讓許多人覺得他在功能上是一個影子總統。一些抗議者甚至指控他違憲、發動政變。

「在特朗普的授權下，馬斯克正在對聯邦官僚機構發動一場幾乎不受制約的『戰爭』。」美國《紐約時報》稱，在馬斯克「執政」的頭兩週，他的副手們獲得了對嚴密控制的金融數據系統的訪問權限，將那些警告說他們違反規定的官員們拋在一邊，他們迅速採取行動關閉特定的項目，他們用訊息轟炸聯邦僱員，暗示他們懶惰並鼓勵辭職。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

報道稱，馬斯克咄咄逼人地入侵至少6個政府機構，挑戰國會權威，並可能違反公務員保護制度。

據美媒報道，馬斯克和他的DOGE已經獲得了對敏感政府數據庫和財政部的支付系統的訪問權限，正在試圖說服相當大比例的聯邦僱員主動辭職，凍結了包括美國國際開發署（USAID）在內的多個機構的資金，甚至在推動關閉USAID……

「我們整個周末都在把USAID送進削木機，本可以去參加一些很棒的派對。反而做了這。」馬斯克洋洋自得地在社交媒體平台X上吹噓道。

有時，馬斯克在社交平台X（前稱Twitter）和其它公開場合傳達的訊息暗示了他的下一個目標。外界推測，美國財政部、勞工部或教育部都已被DOGE盯上。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為馬斯克在特朗普就職儀式上做出形似「納粹禮」的動作，引發爭議。（Reuters）

「他正在以一種我們從未見過的方式光速前進，兌現了改革，這些改革不僅是特朗普承諾的，而且是保守派運動45年來承諾的。」一名支持馬斯克的特朗普盟友對NBC說，「這是唯一的辦法，因為你浪費的時間越多，你就會讓自己陷入泥潭。」

隨着馬斯克繼續向政府機構「磨刀霍霍」，要求對他問責的抗議活動也開始在美國多地興起。

據美國廣播公司（ABC）報道，當地時間2月5日，100多名由活動人士、民主黨立法者和其他聯邦僱員組成的示威者，舉着「沒有人選馬斯克」、「馬斯克擁有特朗普」、「制衡」的標語在勞工部門口抗議。他們認為該部是馬斯克的最新目標。美媒報道稱，當天還有數百人在財政部大樓外抗議，人事管理辦公室外的抗議者對馬斯克的攻擊甚至高過了特朗普。

2025年2月4日，美國華盛頓，佛州民主黨眾議員弗羅斯特（Maxwell Frost）參加美國財政部門外的抗議集會，他手舉「沒人選了馬斯克（Elon）」的標語牌。（Reuters）

《紐約時報》稱，至少有四起訴訟已向聯邦法院提起，以挑戰馬斯克的權威和新政府的舉措，但司法審查能否跟上他的步伐還有待觀察。

30多名現任和前任政府官員、聯邦僱員以及與馬斯克關係密切的人士向《紐約時報》描述了馬斯克在聯邦政府不斷擴大的影響力。但很少有人願意公開談論，因為害怕遭到報復。

因害怕報復而被允許匿名的美國醫療保險和醫療補助服務中心的一名官員告訴NBC，「1000%感覺像是馬斯克在管理政府」，他的觀點與馬斯克和其他人的相矛盾，他擔心表達自己的觀點會讓他無故失去工作。

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

與此同時，民主黨人也在向馬斯克「開槍」。《國會山報》5日報道稱，隨着USAID被解散，民主黨人愈來愈擔心馬斯克的影響力，他們指責馬斯克違反法律並引發憲法危機，試圖與活動人士聯合起來組織他。

「馬斯克現在已經違法了。執法人員應該採取行動，他們在哪裏？」馬薩諸塞州民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）說，「他似乎在管理這個國家。他正在管理進出聯邦系統的每一美元——每一張社會保障支票、每一筆橋樑建設項目的付款以及流向世界各地軍事基地的每一美元，現在顯然都在馬斯克的控制之下，這是一場憲法危機。」

圖為2025年2月3日，美國國際開發署（USAID）大樓外有民眾抗議，指責主管政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克（Elon Musk）關閉USAID等聯邦機構。（Reuters）

「只要有一個聲音，我們就可以反擊和抵制特朗普政府的過激和極端行為。」新當選的美國民主黨全國委員會主席Ken Martin說，「僅僅兩週後，馬斯克就已經是我們有史以來最糟糕的總統。」

但美媒稱，目前尚不清楚這種阻撓嘗試是否真的會阻止特朗普和馬斯克。共和黨人控制着白宮和國會兩院，而最高法院則由保守派6比3的多數領導。至少到目前為止，大多數共和黨人都為特朗普和馬斯克的挑釁舉動歡呼。

特朗普任命的美國臨時檢察官Ed Martin2月3日在一份聲明中表示，有證據表明一些公開針對DOGE員工的人似乎存在「違反法律的行為」，「我們正在與聯邦調查局和其他執法合作伙伴聯繫，以迅速推進」。

馬斯克很快在X上回應了這一聲明，警告道：「不要惹@DOGE。」

美國馬里蘭大學（University of Maryland）公共政策教授Philip Joyce分析指出，特朗普政府在最新一輪行政行動中非常願意繞過國會。「由於政府似乎並不在意做過去被視為非法或違憲的事情，除了將政府告上法庭之外，我看不到有任何其它選擇。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

