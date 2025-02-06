無視新西蘭？庫克群島總理逾10年來首訪中國　將簽戰略夥伴計劃

庫克群島總理網站周三（5日）發布消息稱，總理布朗（Mark Brown）10日至14日訪華，這將是庫克群島總理10年來首次對中國進行國事訪問。法媒指，此前，新西蘭曾表示，庫克群島敲定具重大戰略和安全影響的國際協議應徵詢其意見，不過布朗不顧新西蘭警告，將率團訪問中國。



消息稱，此次訪問為加強雙方在貿易、投資和旅遊、基礎設施、氣候適應力和可再生能源、農業、海洋和海事等關鍵領域的合作提供契機。

布朗強調，此次訪問是庫克群島與包括新西蘭、澳洲和中國在內的所有重要合作夥伴進行接觸並加強關係的更廣泛戰略的一部份，以促進庫克群島的國家利益。

他指：「此次訪問的目的是擴大經濟機會，同時確保我們的主權和國家利益始終在最前列。」

消息稱，雙方將討論當前和未來的合作領域，並達成《全面戰略夥伴關係聯合行動計劃》，作為未來幾年的接觸框架和合作路線圖。

消息指，庫克群島為太平洋自治島國，與新西蘭有自由聯合關係，至今已有近60年之久。庫克群島的民選政府管理境內和國際事務，但其人民擁有新西蘭公民身份。

根據新西蘭外交部的說法，新西蘭有回應外交、災難和國防方面援助請求的憲法義務。新西蘭外交部發言人曾說，預期庫克群島政府就其計劃簽署的任何可能具有重大戰略和安全影響的重大協議，與新西蘭充分磋商。

中國外交部網站資料顯示，2013年，時任庫克群島總理普那曾前往中國廣州，出席中國—太平洋島國經濟發展合作論壇。