美媒：美國議員提法案　要求政府設備禁用DeepSeek

美媒周四（6日）引述美國眾議員戈特海默（Josh Gottheimer）稱，他已提出一項新法案，要求美國管理和預算辦公室在60內實施禁止政府擁有的裝置使用中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）聊天機器人的法令。



根據美國廣播公司（ABC），戈特海默周四提出的新法案名為《禁止在政府設備上使用DeepSeek法案》，要求管理和預算辦公室在60天內落實從政府設備中移除DeepSeek，但執法和國家安全相關活動除外。

《華爾街日報》則指，這項立法是由美國伊利諾州共和黨籍眾議員Darin LaHood以及戈特海默起草。

報道指，DeepSeek橫空出世後，立即受到消費者、企業和開發人員的歡迎，不過專門從事數據保護和網絡安全的Feroot Security首席執行官Ivan Tsarynny分析，這款聊天機器人應用程式故意隱藏可能將用戶登錄資訊發送給中國移動（China Mobile）的代碼。