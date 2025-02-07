英媒：特朗普將逼使澤連斯基同意在4月20日前停火

英國媒體引述烏克蘭媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將試圖逼使烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同意按照一份和平計劃，在4月20日復活節前與俄羅斯停火。



英國《每日郵報》（Daily Mail）2月6日報道，特朗普過往一直聲稱，他能夠在一日內通過談判結束俄烏戰爭，據悉他正在努力在100日內結束衝突。

報道引述烏克蘭媒體Strana，這些未經證實的計劃一直在烏克蘭的「政治及外交界」流傳，其中包括在4月20日之前停火，凍結俄羅斯軍隊的穩步推進，禁止烏克蘭加入北約（NATO），並要求基輔政府接受俄羅斯對被佔領土地的主權。

圖為2024年8月11日發布的畫面顯示，烏克蘭坦克據指在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）發動攻勢。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

除此之外，烏克蘭軍隊還將被要求撤出俄羅斯的庫爾斯克（Kursk）地區，烏軍去年8月發動反攻在該地區佔領了領土。與此同時一支由歐洲士兵組成的隊伍（可能包括英國軍隊）將被要求前往駐守非軍事區。美軍則不會參與行動。

據報道，歐盟（EU）將被要求協助烏克蘭重建，據德國馬歇爾基金會智庫（German Marshall Fund thinktank）估計，未來十年重建費用可能高達4,860 億美元（約3萬7844億港元）。

2022年3月10日，澤連斯基上任烏克蘭總統半年後，曾經在法國及德國協調下與總統普京會面，商談烏克蘭東部和平進程。(Reuters)

報道指，該計劃將從2月初澤連斯基與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的通話開始，2月底至3月初兩位交戰領導人將舉行會面，並於4月20日前正式宣布停火。

按照計劃，一份有關結束戰爭具體條款的官方宣言將於5月9日發布，此後烏克蘭將不能延長戒嚴令或動員軍隊。

雖然計劃中有許多條款都牽涉烏克蘭作出讓步，但據報道，特朗普依然計劃繼續向烏克蘭的軍隊提供支持，並協助其在2030年加入歐盟提供清晰路徑。

2024年9月27日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約特朗普大樓（Trump Tower）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。（Reuters）

計劃同時提及俄羅斯將獲得重大裨益，其中包括在未來數年逐步取消對俄羅斯能源的制裁，但西方國家會利用從俄羅斯能源徵收的特別關稅資助烏克蘭的重建工作。

報道指，澤連斯基辦公室堅決否認和平計畫的合法性。烏克蘭總統辦公室主任Andriy Yermak在社交媒體Telegram上寫道，這些報道「實際上並不存在」，並補充指，此類報道經常來自俄羅斯人散佈的講法。