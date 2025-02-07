美國法官暫時叫停聯邦僱員自願離職計劃　10日再舉行聆訊

美國政府通知聯邦員工在2月6日前決定是否接受「自願離職」計劃。一名聯邦法官暫時推遲這個最後期限至10日（下週一）。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府此前承諾自願離職的員工可以領取全額薪資直到今年9月30日。有關這項該法令合法性的鬥爭正在持續發酵。



據路透社報道，美國波士頓地方法院法官奧圖爾（George O'Toole）2月6日在一個簡短的聽證會上宣布，他將阻止政府實施這項「自願離職」計劃，他將在10日舉行聆訊時考慮是否再度延期執行或永久制止執行這項政策。奧圖爾指出，他禁止美國官員執行這項指令是為了讓人有時間「適當考慮」這些問題。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室簽署文件時發表講話。（Reuters）

美國司法部的一名律師在聽證會上證實，聯邦僱員將收到有關法官命令的正式通知。法官沒有聽取有關這場官司的辯論。

報道指，超過60,000名聯邦僱員在2月6日的截止日期之前接受「自願離職」協議。根據這項聯邦僱員優惠離職計劃，提出申請的員工無需工作即可領取工資和福利至9月30日。

美國政府停擺危機：圖為美國眾議院2023年9月30日投票讓臨時開支出法案過關後，鏡頭下位於華盛頓的國會山莊一景。（Reuters）

人事管理辦公室和發起訴訟的工會的發言人沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

