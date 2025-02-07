法國防長：首批幻影2000-5戰機已向烏克蘭交付

法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）周四（2月6日）說，法國已向烏克蘭交付首批幻影（Dassault Mirage）2000-5戰鬥機，旨在幫助烏克蘭保衛領空，免受俄羅斯侵略。



勒科爾尼在社交媒體X平台上發文說：「第一架飛機今天已經抵達烏克蘭。」

他沒有透露具體交付數量。勒科爾尼表示，近幾個月，法國幫助訓練烏克蘭飛行員。

勒科爾尼也說：「他們現在將保衛烏克蘭的天空」。

圖為法國幻影2000-5戰機。（Getty Images）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對法國提供戰機表示歡迎。他說：「法國總統（馬克龍）信守承諾，我們對此表示讚賞。這是加強烏克蘭安全的又一步。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。（Reuters）

馬克龍（Emmanuel Macron）去年6月宣布，作為兩國軍事合作的一部分，法國將向烏克蘭提供幻影戰鬥機，並培訓烏克蘭飛行員。

根據法國國會公布的預算報告，法國空軍的26架幻影2000-5戰機中，有六架將交付給烏克蘭。基於安全原因，法國國防部既沒有否認也沒有證實這個數字。

此前，烏克蘭飛行員和技術人員已在法國東部受訓。這些戰機經過改裝，可以對抗俄羅斯的干擾。

本文獲《聯合早報》授權轉載

