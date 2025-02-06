美國擬最快下周公佈烏克蘭和平計畫　或提議凍結當前戰線

彭博社2月5日引述知情人士透露，特朗普政府或最快於下周在德國舉行的慕尼克安全會議上，公佈期待已久的旨在結束烏克蘭戰爭的計畫。特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）屆時將向盟友公佈這份藍圖，惟知情人士拒絕透露討論的詳細程度和形式。



上述計劃有可能在2月14日至16日於巴伐利亞州舉行的會議上提出，時機適逢俄羅斯對烏克蘭的戰爭即將進入第三個年頭。

據報，和平計劃的內容包括可能凍結衝突，讓俄羅斯軍隊佔領的領土處於未決狀態，同時向烏克蘭提供安全保障，確保莫斯科無法再次發動攻擊。

俄烏戰爭：圖為2024年10月1日遭受俄羅斯空襲後的扎波羅熱（Zaporizhzhia）市建築物（Reuters）

凱洛格已暗示，美國希望看到停火後烏克蘭舉行選舉，而美國總統特朗普則說，希望烏克蘭提供稀土資源以換取國防援助。特朗普還對俄羅斯發出威脅，稱若果不參與談判，將對其實施大規模制裁。

另據新華社引述烏克蘭國際文傳電訊社的報導說，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周二說，如果談判是唯一能夠給烏民眾帶來和平的途徑，烏克蘭願和美國、歐洲一起與俄羅斯坐到談判桌前。