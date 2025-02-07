緬甸詐騙園區斷電後繼續運作　憑AI翻譯從中國轉戰歐美

中國演員王星在泰緬邊境失蹤、被騙至緬甸詐騙園區的事件廣受關注後，泰國為重振觀光業，決定對泰緬邊境的緬甸地區斷電，以打擊詐騙園區。但有內地傳媒引述居住在詐騙園區附近的消息人士透露：斷電對園區的打擊有限，園區更利用人工智能（AI）翻譯，將詐騙重點從中國轉移向歐美。



泰國政府周三上午起切斷對緬甸城市妙瓦底（Myawaddy）、巴耶通祖（Payathongzu）和大其力（Tachileik）等地的電力供應、燃油供應及網絡連接。這些地區原本是由泰國提供電力。

2023年9月拍攝的衛星地圖：位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見。（EUSI）

據報道，詐騙園區內還有太陽能板和發電機可以發電。內地媒體《中國經營報》引述泰緬邊境的消息人士表示，電詐集團事先準備1萬升的柴油用來發電。

受訪者認為根除電詐集團是一件非常困難的事情。：「柴油發電機組的轉化效率約為30%—40%。在31%的轉化效率下，1萬升柴油可以發電大約3萬度以上。網絡也有星鏈（Starlink，SpaceX提供的衛星網絡服務）作為備用。儘管緬甸能源比較緊張，但他們基本上都提前安排妥當了。」

照片顯示泰緬邊境某地，泰國政府工作人員正進行停止供電作業。《中國經營報》）

由於中國打擊電詐的手段強硬，「電詐園區已經把詐騙重點區域從中國轉移到歐美，並使用AI類翻譯手段」。

泰媒《芭堤雅郵報》（Pattaya Mail）7日也報道，緬甸一方從老撾尋找替代電力，以應對泰國斷電一事，大其力（Tachileik）地區居民又會繼續跨境到泰國，補充車輛所需的燃油。