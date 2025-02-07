特朗普石破茂會談在即 料商5大議題 日媒：將要求日本增防衛費
撰文：官祿倡
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出訪美國的日本首相石破茂預計周五（2月7日）前往白宮會見總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），雙方會談後將召開聯合發布會。日媒分析二人將商討五大議題，預料特朗普會要求石破茂增加日本防衛費。
共同網分析，石破茂與特朗普將就日美同盟、提高日本國防預算、多邊合作、化石能源、關稅這五大議題展開討論。
報道引述美國官員指，美國要求日本提高國防預算一事「幾乎已是定局」，不過未有透露具體數字。
報道指石破茂希望提升日美關係，以實現「自由開放的印太」，還謀求提升自衛隊與美軍的指揮統制框架，增強威懾力和應對能力，預計他將介紹提高國防預算的計劃，表示已履行相應負擔以尋求美國理解。有美國官員指出，美國對日本購買美國武器「尤為重視」。
美國前總統拜登（Joe Biden）此前於在任時叫停日本製鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵（U.S. Steel）的收購案，日鐵提起訴訟要求讓命令無效並重新審查，副董事長森高弘對首腦會談或令收購迎來契機表示樂觀，指特朗普有權推翻拜登政府暫緩交易的命令，報道指他正接觸特朗普身邊人，期待通過勸說特朗普破局。
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